Синоптик призвал москвичей порадоваться предстоящим ливням

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В текущем месяце в Москве наблюдается дефицит осадков, поэтому дожди, ожидающиеся 23 июня, смягчат ситуацию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Летом москвичи расстраиваются из-за дождя, но этому дождю я настоятельно рекомендую радоваться, потому что почва насытится влагой, и этот дождь уменьшит пожароопасную ситуацию, что очень важно", – сказал он.

Метеоролог отметил, что погода поменяется после полуночи. Синоптик объяснил, что с северо-запада движется циклон, поэтому ранней ночью можно будет ощутить изменение погоды. По его словам, увеличится облачность, и ночь окажется теплой. Температура составит до 13–15 градусов.

"Но с 02:00 – 03:00 начнется кратковременный дождь, а ближе к полудню он усилится, будут ливни и все условия для грозы. Грозы ожидаются не повсеместно, но прогнозируется усиление ветра до 17–18 метров в секунду, будет сплошная облачность, излучение солнца будет слабо доходить до подстилающий поверхности, поэтому днем прогнозируется 20–22 градуса", – указал он.

Вильфанд добавил, что дожди не окажут влияния на температуру воды.

До этого МЧС РФ предупредило москвичей о грозе, сильном дожде, ливне и граде с 03:00 до 22:00 23 июня. Также в город придет ветер с порывами до 13–18 метров в секунду. В ведомстве призвали оставаться дома, а на улице избегать рекламных щитов и шатких конструкций. Кроме того, не следует находиться под деревьями или металлическими конструкциями.

Ранее стало известно, что облачная погода и кратковременные дожди придут в Московский регион в выходные, 24 и 25 июня, а также в начале следующей недели. По словам синоптиков, ночью 24 июня столбики термометров покажут от 14 до 16 градусов, в Подмосковье будет 11–16 градусов.

Синоптики рассказали о дожде 23 июня в столице