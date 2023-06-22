Московских рестораторов призвали 23 июня закрыть летние веранды из-за непогоды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Рестораторов столицы призвали закрыть летние веранды 23 июня в связи с ожидаемой непогодой. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, 23 июня принять меры по прекращению их эксплуатации из-за прогнозируемой непогоды. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", – говорится в сообщении.

Ранее Главное управление МЧС РФ по Москве предупредило жителей города о предстоящей непогоде в четверг, 23 июня. По информации синоптиков, в этот день ожидается гроза, сильный дождь и ливень с 03:00 до 22:00. Порывы ветра могут достигать 13–18 метров в секунду.

Водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Видимость на фоне грозы может ухудшиться. Аналогичное предупреждение распространяется и на Подмосковье – там тоже 23 июня ожидается непогода.

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