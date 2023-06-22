Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за грозы и ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности в связи с ожидающимися грозой, ветром и ливнем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – напомнили синоптики.

Метеопредупреждение будет действовать в Москве с 03:00 23 июня до 22:00 того же дня, в области предупреждение о пожароопасности объявили до 22:00 23 июня.

До этого МЧС РФ предупредило москвичей о грозе, сильном дожде, ливне и граде с 03:00 до 22:00 23 июня. Также в город придет ветер с порывами до 13–18 метров в секунду. В ведомстве призвали оставаться дома, а на улице избегать рекламных щитов и шатких конструкций. Кроме того, не следует находиться под деревьями или металлическими конструкциями.

Ранее стало известно, что облачная погода и кратковременные дожди придут в Московский регион в выходные, 24 и 25 июня, а также в начале следующей недели. По словам синоптиков, ночью 24 июня столбики термометров покажут от 14 до 16 градусов, в Подмосковье будет 11–16 градусов. Днем температура увеличится до 21–23 градусов, в области она составит от 20 до 25 градусов. Ветер достигнет порывов в 6–11 метров в секунду.

Синоптики рассказали о дожде 23 июня в столице