Матвиенко призвала бороться с англицизмами

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по науке, образованию и культуре изучить ситуацию с необоснованным использованием иностранных слов в русском языке и рассмотреть возможные пути законодательного решения этого вопроса.

Спикер Совета Федерации даже продекламировала стихи на эту тему. Также сенаторам раздали словарь по замещению англицизмов. Его составили крымские чиновники. Матвиенко похвалила авторов сборника.

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