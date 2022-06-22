Пользователи РФ пожаловались на проблемы со скачиванием Windows 10

Россияне пожаловались на проблемы с операционной системой Windows 10. Одни не могут установить ее, другие – обновить.

Корпорация Microsoft еще несколько месяцев назад заявила, что приостанавливает продажи в России. Но россияне продолжают пользоваться продуктами компании. Какие системы можно установить на персональные компьютеры?

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