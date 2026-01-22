Пользователи раскритиковали маркетинговую акцию обувного бренда "Рандеву"

Обувной бренд "Рандеву" организовал масштабный пресс-тур на французском курорте Куршевель для блогеров и знаменитостей, включая Ксению Собчак и Оксану Самойлову. На мероприятие, приуроченное к юбилею компании, было потрачено около 30 миллионов рублей.

Однако целевая аудитория бренда – обычные покупатели – восприняла эту акцию негативно, обвинив компанию в неуважении к клиентам. В соцсетях разгорелся скандал, а депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что проведение дорогого мероприятия во Франции, поддерживающей Украину, является "финансированием врага".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.