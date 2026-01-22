Форма поиска по сайту

22 января, 22:45

Общество

Пользователи раскритиковали маркетинговую акцию обувного бренда "Рандеву"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 января

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как избежать ошибок при ремонте

"Вопрос спорный": москвичам рассказали, можно ли хранить личные вещи в подъезде

"Мослекторий": Александр Фокин – о Владимире Ленине

"Специальный репортаж": закладчики 18+

Благотворительная акция "Добрая елка" помогла исполнить желание девушки в Москве

МГТУ примет участие в интерактивном проекте МАХ и VK Education

Морозы будут усиливаться в Москве до 25 января

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 23 января

Обувной бренд "Рандеву" организовал масштабный пресс-тур на французском курорте Куршевель для блогеров и знаменитостей, включая Ксению Собчак и Оксану Самойлову. На мероприятие, приуроченное к юбилею компании, было потрачено около 30 миллионов рублей.

Однако целевая аудитория бренда – обычные покупатели – восприняла эту акцию негативно, обвинив компанию в неуважении к клиентам. В соцсетях разгорелся скандал, а депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что проведение дорогого мероприятия во Франции, поддерживающей Украину, является "финансированием врага".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

