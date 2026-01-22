Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 января

В преддверии наступления крепких морозов в Москве начали усиленно прогревать батареи. Как пояснил заммэра столицы Петр Бирюков, процесс регулировки температуры требует времени, поэтому все необходимые меры принимаются заранее.

В больнице имени Вересаева завершилась полуторагодичная реконструкция, и скоро откроется новый современный роддом. Корпус оснащен лучшим оборудованием, призванным создать максимально комфортные условия для рожениц и врачей.

В Москву в ближайшие часы прибывают спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на переговорах в Кремле будут обсуждаться украинское урегулирование и "другие сопутствующие темы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.