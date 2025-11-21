Форма поиска по сайту

21 ноября, 08:30

Общество

Новости регионов: Федор Конюхов проживет 4 месяца на станции в Антарктиде

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 84% 21 ноября

Москвичи стали замечать странности в поведении своих пернатых любимцев

Ученые предупредили об опасности считать овец перед сном

Более 2,5 тыс врачей прошли программу повышения квалификации в Москве

В Москве запустили услугу "беременная елка"

268 детей родились в Москве 20 ноября

Почти 90% территории России покрыто снегом

МРОТ поднимут выше 27 тыс рублей в России с 1 января

"Утро": температура воздуха в Москве составит 2 градуса 21 ноября

Путешественник Федор Конюхов собирается прожить четыре месяца на первой в мире одиночной исследовательской станции в Антарктиде. Его экспедиция уже прибыла на остров Смоленск и начала развертывание лагеря. Здесь он будет проводить научные исследования по определению содержания микропластика в океанических водах и загрязнение воздуха.

Тысячи северных оленей начали массовую миграцию к горным пастбищам на Камчатке, перекрыв одну из трасс. Специалисты Кроноцкого заповедника объяснили, что основу таких стад составляют самки с молодняком, отдельно идут небольшие самцовые группы. Олени должны успеть дойти до конечной точки, пока на склонах горных хребтов нет глубокого снега.

