Новости регионов: Федор Конюхов проживет 4 месяца на станции в Антарктиде

Путешественник Федор Конюхов собирается прожить четыре месяца на первой в мире одиночной исследовательской станции в Антарктиде. Его экспедиция уже прибыла на остров Смоленск и начала развертывание лагеря. Здесь он будет проводить научные исследования по определению содержания микропластика в океанических водах и загрязнение воздуха.

Тысячи северных оленей начали массовую миграцию к горным пастбищам на Камчатке, перекрыв одну из трасс. Специалисты Кроноцкого заповедника объяснили, что основу таких стад составляют самки с молодняком, отдельно идут небольшие самцовые группы. Олени должны успеть дойти до конечной точки, пока на склонах горных хребтов нет глубокого снега.

