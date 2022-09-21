Эксперты рассказали, как выбрать хороший зонт

Ветреная и дождливая погода всегда испытывала на прочность нервы москвичей. Эксперты рассказали, как выбрать хороший и надежный зонт, который не сломается с первыми порывами.

Специалисты акцентировали внимание на деталях зонтов. Эксперты порекомендовали обратить внимание на количество спиц. У прочного зонта их должно быть от 8 до 10. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.