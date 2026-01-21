Ученые назвали точное время, когда у офисных сотрудников пропадает желание работать

Ученые выяснили, что ровно в 14:06 у большинства офисных сотрудников полностью пропадает желание работать. Как пояснили эксперты, это не просто лень, а особенность человеческого организма.

В это время мозг снижает активность, температура тела падает, и организм воспринимает это как сигнал к экономии энергии и отдыху. Причем бороться с этим состоянием с помощью силы воли практически невозможно.

Чтобы пережить этот период, эксперты советуют выполнять простые механические задачи или совершить короткую прогулку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.