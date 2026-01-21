Эксперт объяснил, почему опасно есть снег

Врачи напомнили об угрозе поедания снега на улице. Дело в том, что он может стать причиной инфекционных заболеваний.

Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов уточнил, что в больших городах снег часто содержит частицы пыли и сажи, а также выбросы от теплоэлектростанций.

Кроме того, в нем могут присутствовать соли тяжелых металлов, а также компоненты противогололедных реагентов, которые применяются для обработки дорог в зимний период. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.