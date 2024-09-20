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20 сентября, 12:45

Общество

Ресторатор Илья Тютенков рассказал, может ли он отличить коренных москвичей от туристов

Ресторатор Илья Тютенков рассказал, может ли он отличить коренных москвичей от туристов

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Москва является одной из главных точек российского туризма. С начала года столицу посетили больше 12 миллионов человек. Ресторатор Илья Тютенков считает, что сейчас с первого взгляда жителей города от туристов отличить невозможно.

По его словам, различие между людьми можно заменить благодаря знанию каких-то исторических фактов о городе. У коренных москвичей автоматически накапливаются свои моменты, связанные со столицей, которые передались им от их родителей.

Большое интервью с Ильей Тютенковым выйдет в пятницу, 20 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

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