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20 сентября, 11:30

Общество

В России вспоминают Сергея Бодрова-младшего

В России вспоминают Сергея Бодрова-младшего

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20 сентября в России вспоминают Сергея Бодрова-младшего. Фильмы с его участием становились невероятно популярными и мгновенно расходились на цитаты. А роль Данилы Багрова в культовой дилогии "Брат" сделала ее исполнителя национальным героем.

Актер, режиссер, телеведущий и сценарист трагически погиб 22 года назад. Ему было 30 лет. Сергей отправился в Северную Осетию на съемки своего второго фильма "Связной". Вечером 20 сентября 2002 года его вместе со съемочной группой накрыл поток ледника.

Бодров до сих пор считается пропавшим без вести, как и 125 его коллег. В память о погибших на месте трагедии в 2004 году открыли монумент. Для него использовали один из сошедших камней весом более 25 тонн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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