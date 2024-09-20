20 сентября в России вспоминают Сергея Бодрова-младшего. Фильмы с его участием становились невероятно популярными и мгновенно расходились на цитаты. А роль Данилы Багрова в культовой дилогии "Брат" сделала ее исполнителя национальным героем.

Актер, режиссер, телеведущий и сценарист трагически погиб 22 года назад. Ему было 30 лет. Сергей отправился в Северную Осетию на съемки своего второго фильма "Связной". Вечером 20 сентября 2002 года его вместе со съемочной группой накрыл поток ледника.

Бодров до сих пор считается пропавшим без вести, как и 125 его коллег. В память о погибших на месте трагедии в 2004 году открыли монумент. Для него использовали один из сошедших камней весом более 25 тонн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.