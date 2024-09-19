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19 сентября, 10:15

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"Мой район. Новости": временный пункт вакцинации животных от бешенства расположили в ВАО

"Мой район. Новости": временный пункт вакцинации животных от бешенства расположили в ВАО

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Временный пункт бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства расположили на площадке для выгула рядом с Сиреневым бульваром в районе Северное Измайлово. По словам ветеринаров, бешенство является смертельным заболеванием, которое опасно как для животных, так и для людей.

Оно передается от укуса или попадания зараженной слюны в кровь – через слизистые оболочки или поврежденную кожу. Прививку питомцу нужно делать каждый год, так как это наиболее эффективный способ предупреждения опасного заболевания.

После вакцинации во временном пункте врачи оформляют животным паспорт или официальную справку. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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