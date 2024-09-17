Новости регионов: режим ЧС введен в ЛНР из-за пожаров

Режим ЧС введен в ЛНР из-за пожаров, сообщили местные власти. По данным МЧС, в регионе зафиксированы более 80 возгораний. В ведомстве отметили, что огонь бушует уже четвертые сутки.

Авиабомбу выловили из Дубны в Подмосковье во время рыбалки. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружил подводный охотник. Он вызвал сотрудников МЧС.

Предложение красной икры на рынке в этом году будет меньше, чем в прошлом, заявили в Росрыболовстве. По предварительным данным, на 10 сентября вылов тихоокеанских лососей составил 215 тысяч тонн.

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