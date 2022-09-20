Госдума приняла поправки в УК о наказании за дезертирство и мародерство.Соответствующий законопроект был принят на очередном заседании сразу во втором и третьем чтениях.

Также Госдума одобрила поправку о введении в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт". Эти периоды будут считаться отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.