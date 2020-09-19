"Доктор 24": осенняя депрессия

Осенняя депрессия – почему она возникает? Может ли перерасти в настоящую клиническую депрессию? И главное – как от нее избавиться? Отвечаем на пять самых важных вопросов!

Осенняя депрессия – для одних она безопасна, а у других может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Как понять, к какой группе относится тот или иной человек? Когда с осенней депрессией можно справиться с помощью друзей, а когда – только с помощью лекарств? И что эффективно помогает с ней бороться? Об этом – в программе "Доктор 24".