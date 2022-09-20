Москвичам рассказали, как изменились цены на куриные яйца

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на куриные яйца "Окское".

В "Пятерочке" упаковка из 10 яиц стоит 94,99 рубя, цена за последние семь дней не менялась. В "Перекрестке" дороже – почти 100 рублей, пока никаких скидок и акций нет.

А в "Азбуке Вкуса" яйца подешевели на три рубля, теперь их можно купить за 103 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.