Москвичам рассказали, как изменились цены на гречку

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на упаковку гречки.

12 сентября гречка "Агро-Альянс", упаковка 900 граммов, в "Пятерочке" стоила 89,99 по карте клуба, без нее – 114 рублей. 19 сентября цена не изменилась.

В "Перекрестке" – 114 рублей. В "Азбуке Вкуса" самая высокая стоимость – 162 рубля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.