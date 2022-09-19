Москвичам рассказали, как изменились цены на растворимый кофе

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на растворимый кофе "Карт Нуар", упаковка 95 граммов.

В "Пятерочке" на него уже неделю действует скидка – 459,99 рубля вместо 829,99. В "Перекрестке" значительно дороже – почти 800 рублей.

В "Азбуке Вкуса" стоимость данного напитка оценили в 925 рублей вместо 939. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.