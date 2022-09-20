Москвичам рассказали, как изменились цены на шоколад

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на шоколад "Вдохновение".

В "Пятерочке" плитка стоит 84,99 рубля. За неделю цена не изменилась. В "Перекрестке" акция – лакомство можно купить 99,99 рубля по карте.

Дороже всего в "Азбуке Вкуса". Там одна плитка стоит 169 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.