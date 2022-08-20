Выпускники российских школ не хотят становиться инженерами и техниками. Многие российские вузы в этом году были вынуждены объявить на некоторых факультеты дополнительный набор, поскольку вакантные места остались даже на бюджетных отделениях.

Какие же специальности сейчас пользуются популярностью – в эфире телеканала Москва 24.