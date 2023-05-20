Специалисты предупредили о высоком уровне пожарной опасности в регионах РФ

Нескольким российским регионам грозит самый высокий – пятый – класс пожарной опасности. Об этом сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

По оценкам специалистов, под угрозой находятся Омская, Томская, Новосибирская, Самарская, Оренбургская и Новгородская области. Пятый класс пожарной опасности является чрезвычайным, отметили эксперты.

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