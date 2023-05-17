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Общество

Александр Скляр посетил столичный пункт отбора на контрактную службу

Александр Скляр посетил столичный пункт отбора на контрактную службу

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улице Яблочкова. Пункт работает по принципу "одного окна", то есть там можно подать заявление, пройти медицинский осмотр и оформить необходимые документы.

Заслуженный артист РФ, лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр посетил столичный пункт отбора на контрактную службу. Он прокомментировал, что считает важным, чтобы бойцы, которые отправляются в зону СВО, чувствовали поддержку людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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