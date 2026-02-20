20 февраля, 07:45Общество
Праздничные агентства отметили высокий спрос на организацию Масленицы в России
В российских агентствах по подготовке праздников отметили, что в 2026 году заказы на организацию Масленицы поступали в 2,5 раза чаще по сравнению с 2025 годом. Растет интерес к народным традициям.
Чтобы праздник прошел в лучших традициях, агентства предлагают интерактивные спектакли со скоморохами и акробатами, хороводы с запевами и даже тройки лошадей.
