Стоимость услуг в салонах красоты в Москве выросла на 25–30%

Столичные салоны красоты поднимают цены. Стоимость услуг за год выросла на 25–30%. Маникюр с покрытием без изысков в салоне красоты среднего класса обходится теперь в 5 тысяч рублей, женская стрижка – в 4 тысячи.

Предприниматели говорят, что цены на косметику и расходники выросли из-за повышения НДС и новых тарифов на доставку из Китая и Южной Кореи. Также поднялась арендная плата и стоимость услуг ЖКХ.

