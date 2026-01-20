Форма поиска по сайту

20 января, 22:45

Общество

Благотворительная акция проходит в рамках проекта "Зима в Москве"

Подростки едва не подожгли девушку пиротехникой в подмосковном Дзержинском

Дмитриев встретился с Уиткоффом в Давосе

"Новости дня": трансплантация почки в России стала бесплатной по полису ОМС

"Новости дня": волонтерское движение Москвы объединило 1,5 млн человек

"Миллион вопросов": россиянам рассказали о правилах наследования имуществом

"Вопрос спорный": должно ли государство обеспечивать молодые семьи жильем

Сильный туман ожидается в Москве в ночь с 20 на 21 января

Пользователи Сети стали вспоминать 2016 год и ностальгировать по нему

2026-й назвали годом ностальгии

В рамках проекта "Зима в Москве" проходит ежегодная благотворительная акция "Добрая елка", цель которой – исполнить заветные мечты детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.

Например, 12-летняя Мария из многодетной семьи, которая давно мечтала научиться ездить верхом, посетила Центр национальных конных традиций на ВДНХ. Для нее провели персональное занятие и экскурсию по интерактивному "Музею лошади".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

