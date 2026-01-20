Благотворительная акция проходит в рамках проекта "Зима в Москве"

В рамках проекта "Зима в Москве" проходит ежегодная благотворительная акция "Добрая елка", цель которой – исполнить заветные мечты детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.

Например, 12-летняя Мария из многодетной семьи, которая давно мечтала научиться ездить верхом, посетила Центр национальных конных традиций на ВДНХ. Для нее провели персональное занятие и экскурсию по интерактивному "Музею лошади".

