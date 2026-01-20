Температура в столице может подняться до минус 2 градусов 20 января

В Москве началась краткосрочная оттепель. Температура 20 января может подняться до минус 2 градусов, что является редкостью для этого месяца. При этом текущий январь, вероятно, войдет в тройку самых холодных в XXI веке.

В городе очень мягкая погода с небольшими осадками в отдельных районах. Атмосферное давление остается немного повышенным – 755 миллиметров ртутного столба, влажность составляет 86%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.