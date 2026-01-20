Москвичам рассказали, куда можно сходить 20 января

Открытое занятие для начинающих фигуристов состоится в 16:30 20 января в парке "Ангарские пруды". Под руководством опытного тренера москвичи могут научиться кататься на коньках, поворачивать, тормозить и ехать назад.

Мюзикл "Анна Каренина" по одноименному произведению Льва Толстого покажут зрителям в 19:00 в театре Оперетты на Большой Дмитровке. Кроме того, в Новой Третьяковке представлена постоянная экспозиция отечественного искусства XX века, включающая авангард, социалистический реализм, "суровый стиль", "андеграунд" и новейшие течения.

