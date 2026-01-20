Форма поиска по сайту

20 января, 07:45

Общество

Москвичам рассказали, куда можно сходить 20 января

Эксперты рассказали как отличить настоящую скидку от искусственно созданной

Российские автосервисы столкнулись с острым дефицитом кадров

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 4 градуса 20 января

В Минздраве напомнили, что просроченные лекарства опасны для здоровья и жизни человека

В соцсетях стал набирать популярность опасный тренд с разбрызгиваем кипятка на морозе

Управляющим компаниям грозит штраф до 300 тыс рублей за плохую уборку снега

Новые правила выезда за рубеж начали действовать в России для детей до 14 лет

"Новости дня": оценки за поведение появятся в российских школах

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, как оценить качество работы управляющей компании

Открытое занятие для начинающих фигуристов состоится в 16:30 20 января в парке "Ангарские пруды". Под руководством опытного тренера москвичи могут научиться кататься на коньках, поворачивать, тормозить и ехать назад.

Мюзикл "Анна Каренина" по одноименному произведению Льва Толстого покажут зрителям в 19:00 в театре Оперетты на Большой Дмитровке. Кроме того, в Новой Третьяковке представлена постоянная экспозиция отечественного искусства XX века, включающая авангард, социалистический реализм, "суровый стиль", "андеграунд" и новейшие течения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

