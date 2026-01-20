Эксперты рассказали как отличить настоящую скидку от искусственно созданной

Эксперты назвали 5 способов, как отличить настоящую скидку от фальшивой, искусственно созданной. Такие уловки до сих пор практикуют в некоторых магазинах.

Во-первых, необходимо сравнить предлагаемую цену с ценами на аналогичные товары у конкурентов. Во-вторых, следует изучать динамику изменения цены за некоторый период.

Также необходимо обратить внимание на размер скидки. Он должен соответствовать разумному пределу. Скидка на технически сложные изделия не может превышать 20%, а на сезонные товары, например на одежду и обувь, может доходить до 70%.

Важен срок проведения акции. Он не должен быть слишком коротким и чересчур длинным – более одного месяца. Покупателям стоит помнить, что за предоставлением скидки могут скрываться дополнительные условия, например какие-то платные услуги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.