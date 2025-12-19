19 декабря, 18:30Общество
Москвичам расскажут о работе курьеров и возможных изменениях для них
В Госдуме решили ограничить скорость передвижения курьеров доставки, а также обязать их получать водительские удостоверения.
Будут ли они развозить заказы так же быстро, если ограничения вступят в силу? Удастся ли довозить заказы целыми? Чтобы это выяснить, ведущая Алена Суббота обзавелась терморюкзаком и на один день нашла себе новую работу.
Об этом и многом другом – в программе "Москва сегодня" 20 декабря в 10:20.