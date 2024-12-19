Новую болезнь зафиксировали в Уганде

Загадочная болезнь появилась в Уганде. Она поражает в основном женщин и девочек. У зараженных возникает дрожь по всему телу и тремор, похожий на танцевальные движения, за что недуг назвали "динга-динга". Это на местном диалекте означает "трястись, как в танце".

Сообщения о вспышке заболевания Роспотребнадзор получил в рамках соглашений о сотрудничестве с Минздравом Уганды. Пока зафиксировано около 300 случаев болезни, летальных исходов нет.

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