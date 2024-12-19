Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 07:15

Общество

Новую болезнь зафиксировали в Уганде

Новую болезнь зафиксировали в Уганде

Морозы до минус 17 градусов зафиксировали в Москве

Новости часа: московские специалисты отремонтировали в Донецке и Луганске 223 объекта

Новости часа: в Москве на праздники забронированы более половины гостиничных номеров

Новости регионов: под Мурманском столкнулись пассажирский и грузовой поезд

Мишустин принял участие в новогодней акции "Елка желаний"

"Московский патруль": спрос на живых змей вырос в РФ на 300%

В России перестанут работать сервисы Apple

Новости часа: более половины номеров в гостиницах столицы забронированы на праздники

Госдума одобрила освобождение врачей от ответственности по одной из уголовных статей

Загадочная болезнь появилась в Уганде. Она поражает в основном женщин и девочек. У зараженных возникает дрожь по всему телу и тремор, похожий на танцевальные движения, за что недуг назвали "динга-динга". Это на местном диалекте означает "трястись, как в танце".

Сообщения о вспышке заболевания Роспотребнадзор получил в рамках соглашений о сотрудничестве с Минздравом Уганды. Пока зафиксировано около 300 случаев болезни, летальных исходов нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоза рубежомвидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика