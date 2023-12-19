В Москве начался благотворительный фестиваль "Звезда Рождества". Его проводят впервые.

Первым событием стал вечер музыки и поэзии в Соборной палате. Фестиваль приобщит гостей к русской классической музыке. Кроме того, в программе музейные экскурсии, театральные постановки, беседы о Рождестве и благотворительная ярмарка рождественских сувениров.

Вырученные деньги направят подопечным Православной службы помощи "Милосердие" и Церковного штаба помощи беженцам. Подробнее – на телеканале Москва 24.