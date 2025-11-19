Незнакомцы стали дарить цветы и угощать подарками прохожих на улицах Москвы

На улицах Москвы незнакомые люди начали дарить друг другу цветы, угощать конфетами и обмениваться дружескими объятиями. Ярким примером стал случай в метро, где сотрудница получила букет голубых гортензий от случайного прохожего.

Социологические исследования подтверждают, что москвичи проявляют высокую готовность к взаимопомощи. Как отмечают эксперты, жители столицы охотно подсказывают маршруты, оказывают информационную поддержку и совершают спонтанные добрые поступки.

