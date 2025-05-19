Российские специалисты рассказали о контроле за новой волной COVID-19

Российские специалисты держат под контролем ситуацию с новой волной коронавируса, о которой сообщают страны Азии, а также США, Канада, Австралия и Британия. В Гонконге за месяц зарегистрировали 30 смертей, преимущественно среди людей старше 65 лет, и вернули масочный режим с рекомендациями ревакцинации.

В Сингапуре подштамм LP.8.1 вызвал 14 тысяч новых случаев заболевания за неделю и до 130 госпитализаций в день. Вирусологи указывают, что мутировавшие варианты остаются потомками "омикрона", дают привычные симптомы, но хуже выявляются экспресс-тестами, тогда как российские вакцины сохраняют защиту.

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