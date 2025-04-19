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19 апреля, 19:30

Общество

"Аллею 80-летия Победы" высадили на территории комплекса "Солнце Москвы"

"Аллею 80-летия Победы" высадили на территории комплекса "Солнце Москвы"

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"Аллею 80-летия Победы" высадили на территории многофункционального комплекса "Солнце Москвы". Акция стала данью памяти тем, кто сражался за свободу и независимость России.

Причем дата мероприятия была выбрана не случайно, поскольку 19 апреля также вспоминают жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны. Среди участников был депутат Госдумы Николай Валуев. Он уже не первый раз участвует в подобных мероприятиях и посвящает свою деятельность памяти героев ВОВ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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