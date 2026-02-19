Температура воздуха в Москве вернется в климатическое русло 20 февраля

Аномального холода в этом сезоне больше не предвидится, сообщил ведущий специалист центра погоды"Фобос" Евгений Тишковец. Уже 20 февраля температура воздуха в городе вернется в климатическое русло: ночью ожидается минус 1–13 градусов, днем – минус 5–8 градусов.

При этом атмосферное давление упадет на 13 единиц, до 738 миллиметров ртутного столба. Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

