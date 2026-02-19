Форма поиска по сайту

19 февраля, 08:30

Общество

Россиян могут лишить свободы на 2 года за публикацию фотографии соседа в общедомовом чате

В Госдуму внесли проект о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года

Москву накрыл циклон "Валли"

Мемы стали вытеснять пословицы и поговорки из разговорной речи

Великий пост начнется для православных христиан 23 февраля

Эксперт рассказала об отличиях работы по совместительству от совмещения

В Мосгордуме предложили создать единый цифровой сервис для многодетных семей

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 6 градусов 19 февраля

В России подростки стали кататься на поручнях эскалаторов

Собственникам домов напомнили об ответственности за ущерб, причиненный падением наледи

Уголовная ответственность может грозить россиянам за публикацию фотографий соседей в домовом чате. Об этом предупредили юристы.

Они отмечают, что запрещено публиковать фото человека без его согласия, даже есть тот совершил какое-то противоправное действие. Сосед может сделать скриншот и обратиться в суд. По статье о нарушении в области персональных данных можно получить штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей и компенсацию морального вреда.

В редких случаях за публикацию чужого фото могут наказать по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Тогда грозит штраф до 200 тысяч рублей и даже лишение свободы до 2 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий Найда Дарья Ермакова

