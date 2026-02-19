Россиян могут лишить свободы на 2 года за публикацию фотографии соседа в общедомовом чате

Уголовная ответственность может грозить россиянам за публикацию фотографий соседей в домовом чате. Об этом предупредили юристы.

Они отмечают, что запрещено публиковать фото человека без его согласия, даже есть тот совершил какое-то противоправное действие. Сосед может сделать скриншот и обратиться в суд. По статье о нарушении в области персональных данных можно получить штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей и компенсацию морального вреда.

В редких случаях за публикацию чужого фото могут наказать по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Тогда грозит штраф до 200 тысяч рублей и даже лишение свободы до 2 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.