Зимняя усталость может указать на нехватку витамина D и серьезные заболевания

Зимняя усталость может указывать на нехватку витамина D и серьезные заболевания, предупредили специалисты. По их словам, чувство утомления в холодное время года часто связано с укороченным световым днем и снижением уровня физической активности.

Если плохое самочувствие не проходит, это может быть признаком депрессии или нарушений функции щитовидной железы. Врачи отмечают, что постоянная сонливость и выраженная апатия являются поводом обратиться за медицинской помощью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.