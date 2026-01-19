Зумеры стали чаще говорить и выглядеть одинаково. Это показало недавнее исследование американских ученых.

По их мнению, социальные сети стирают индивидуальные и региональные различия, начиная от диалекта и заканчивая стилем мышления, превращая пользователей в подражателей.

Эксперты отмечают, что сильнее всего этому подвержено молодое поколение. Процесс унификации ускорился за последние годы.

