Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в зоне проведения СВО

Мнения о запрете бороды и использовании планшетов в зоне проведения СВО разделились. Генерал Виктор Соболев напомнил, что требования к внешнему виду прописаны в уставе военной службы. Запрет на телефоны и планшеты генерал объяснил тем, что нельзя пользоваться средствами связи, которые делают человека целью для противника.

Будет ли запрет на бороды распространятся на всех? Как именно мешают бороды военным? Почему появился такой запрет? Как будут соблюдаться требования к внешнему виду в условиях СВО? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.