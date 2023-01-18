Названы наиболее распространенные симптомы онкологических заболеваний

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Чтобы избежать развития онкологических заболеваний, следует обращаться к врачу даже при незначительных симптомах, которым не получается найти объяснение, сообщает "Вечерняя Москва", цитируя заведующую отделением противоопухолевой лекарственной терапии больницы "РЖД-Медицина" в Санкт-Петербурге Екатерину Болотскую.

Она подчеркнула, что для онкологических заболеваний характерно длительное скрытое течение, причем такой недуг встречается не только у пожилых людей. По ее словам, злокачественные опухоли опасны из-за неспецифичности симптомов или длительном их отсутствии.

"В своей практике я много раз встречалась с молодыми пациентами, которые в силу стереотипов не обращались вовремя к специалисту, что приводило к диагностике на поздних стадиях и ухудшению прогнозов", – подчеркнула медик.

Болотская рассказала, что о развитии опасного состояния может свидетельствовать повышенная утомляемость при привычных нагрузках или нарушение питания: снижение аппетита, извращение вкуса, появление отвращения к определенным продуктам, чаще всего – к мясу.

Также насторожиться стоит из-за необъяснимой потери веса, повышения температуры тела без видимой причины, анемии и болей. Следует обращать внимание и на местные симптомы, которые говорят о нарушении работы пораженного органа.

"Например, нужно обратить внимание на нарушение работы кишечника: длительные запоры или беспричинная диарея могут говорить о раке толстой кишки. Кровохарканье при кашле – симптом рака легких; черный дегтеобразный стул – новообразования кишечника; кровотечения из влагалища – рака шейки матки и эндометрии", – пояснила специалист.

Она заметила, что никто не застрахован от злокачественных новообразований, но можно снизить вероятность их возникновения, если регулярно проходить скрининговые процедуры и соблюдать принципы здорового образа жизни. По словам Болотской, многие заболевания можно предотвратить или выявить на ранней стадии, что повысит шансы на полное излечение.

Ранее нутрициолог Дарья Русакова предупредила, что развитие онкологии может спровоцировать регулярное употребление выпечки. Она пояснила, что большое количество углеводов может нарушать микрофлору кишечника.



"Доктор 24": рак толстой кишки

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