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11:15

Общество

Жители ЖК "Пригород Лесное" оказались в километровой очереди из-за сломавшегося автобуса

Жители ЖК "Пригород Лесное" оказались в километровой очереди из-за сломавшегося автобуса

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Жителям ЖК "Пригород лесное" в Московской области пришлось стоять в километровой очереди на морозе из-за сломавшегося автобуса. О поломке сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что неполадки устранили быстро, после чего автобус вошел в штатный режим работы. Однако, по словам жителей, стоять в очереди у остановки им приходится каждый год, как только приходит зима.

В чем причина постоянного ожидания жителей? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

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