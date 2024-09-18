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18 сентября, 19:30

Общество

Новости мира: опаснейший вирус Нипах начал распространяться в Индии

Новости мира: опаснейший вирус Нипах начал распространяться в Индии

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Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о распространении в Индии вируса Нипах, который считается одним из самых опасных в мире. Лекарства и вакцины от него не существует. Вирус распространяется летучими мышами. К людям попадает чаще всего через фрукты, с которыми контактировали зараженные животные. В начале сентября в Индии от этой инфекции умер пациент.

Тем временем фурри и квадроберы провели в Берлине совместную акцию. Мероприятие они посвятили борьбе за права представителей своей субкультуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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