Эксперты рассказали, как выбрать качественные рыбные консервы

Эксперты рассказали, как понять, что рыба внутри консервов качественная. По словам экспертов, недовес в банке выдаст цена. Консервы дешевле 100 рублей за 100 граммов брать не стоит.

Как еще критерии выбора? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.