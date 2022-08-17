Роспотребнадзор призвал использовать маски в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19

В России растет заболеваемость коронавирусом. Роспотребнадзор рекомендовал снова надеть маски. Речь о регионах, где высокая заболеваемость. Носить защиту врачи попросили в общественных местах, транспорте, в том числе и в офисах.

Также российские вузы могут вводить ограничительные меры. Они могут сами будут решать какие именно, в зависимости от ситуации с заболеваемостью, сообщает Минобрнауки.

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