Нелегалы, которые не получили до 17 августа разрешительные документы, должны уехать из РФ

Нелегалы, которые так и не получили до сегодняшнего дня разрешительные документы, должны покинуть Россию. Истек срок допустимого пребывания иностранцев, которые не могли уехать на родину из-за пандемии.

В разгар заболевания въезд и выезд в некоторые страны оказался ограничен. Затем запреты постепенно отменили. А гражданам этих государств дали время на оформление разрешений на работу или временное проживание в России. Теперь же те, кто этого не сделал, должны уехать. Исключение сделали для граждан ДНР, ЛНР и Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.