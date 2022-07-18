Роспотребнадзор напомнил туристам о ПЦР-тестировании по прилете из-за рубежа

Роспотребнадзор напомнил о ПЦР-тестировании для россиян по прилете из-за рубежа. Вирусолог прокомментировал ситуацию с тестами и подъемом заболеваемости в мире.

Кому нужно проходить ПЦР-тест, возвращаясь из-за границы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.