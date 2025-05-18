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18 мая, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 мая

Дожди и похолодание придут в Москву с 19 мая

Гроза с дождем ожидаются вечером 18 мая в Москве

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Улицы, названные в честь героев СВО, начали появляться в российских городах

Вечером 18 мая, в воскресенье, в столице возможны сильные грозы с дождем, предупредили в комплексе городского хозяйства. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В связи с непогодой ЦОДД рекомендовал по возможности использовать общественный транспорт.

Еще 131 площадку для строительства новых домов включили в программу реновации в столице. Как рассказал Сергей Собянин, это позволит возвести более 2,5 миллионов квадратных метров нового жилья и расселить 542 старых дома, в которых живут почти 100 тысяч человек.

Свыше 100 жилых домов в Москве капитально отремонтируют в этом году. Для каждого здания подготовлен свой индивидуальный проект. Специалисты подберут современные материалы, чтобы сделать дома теплее и энергоэффективнее.

Легенда сборной СССР и московского "Динамо" Лев Яшин признан лучшим голкипером всех времен по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. В тройку также вошли итальянец Джан-Луиджи Буффон и немец Мануэль Нойер.

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