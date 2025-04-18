Почти 190 тыс москвичек стали участницами проекта "Стану мамой"

В Москве оценили результаты первой в России программы по поддержке рождаемости. Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, участницами проекта "Стану мамой", направленного на сохранение женского репродуктивного здоровья, стали почти 190 тысяч москвичек.

Они бесплатно сдали анализы на гормоны, оценили свой потенциал для рождения детей и при необходимости воспользовались современными вспомогательными технологиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.